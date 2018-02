Amazon Seller Video Training: So funktioniert Marktrecherche bei Amazon

Im Rahmen des Förderprogramms „Unternehmerinnen der Zukunft“ hielt Coach Klaus Forsthofer, Geschäftsführer von Marktplatz1, ein Training zum Thema „Benchmarking Basics“ für Listings bei Amazon. In dem Training erlernen die Teilnehmer vor allem Maßnahmen zur Recherche, welche Produkte erfolgsversprechend sind und hohe Abverkäufe versprechen. Herausgekommen ist ein sensationelles Training, als MUST HAVE für jeden Amazon Marketplace-Händler.

Klaus, Gründer und Geschäftsführer von Marktplatz1, einer Amazon Beratungsagentur, ist sicherlich einer der profiliertesten Amazon-Experten. Im Training erläutert er – anhand einer fiktiven Umbrella Company – wie man sich einen Überblick über „seinen“ Markt bei Amazon verschaffen kann – und dies weltweit. Anhand von Regenschirmen demonstriert er eindrücklich, wie man bei der Marktrecherche Antworten auf folgende Fragen erhält:

Sagt Dir Amazon Umsatz & Absatz?

Wie ist das Verkaufspreisgefüge?

Welche Art Regenschirme?

Welche Farben laufen?

Wie ist die Produktqualität?

Wer ist momentan Marktführer?

Umsatz der Marktführer? Qualität?

Und wenn, wie lange sind die schon da?

Wächst das Ganze?

Gibt es geheime Daten / Tools?

Übrigens: Klaus hat es in weniger als 25 Minuten sehr beeindruckend geschafft, alle oben aufgelisteten Fragen für die Umbrella Company zu beantworten. Hut ab!

Sie lernen zudem, wie man eine Risikoabschätzung für sein Engagement trifft und es werden drei wertvolle Tools für Amazon-Verkäufer vorgestellt.

Video

