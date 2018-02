plentymarkets: Das E-Commerce ERP-System, das Warenwirtschaft, Shopsystem , 40+ Online-Märkte und den Point of Sale für dich verbindet und deinen gesamten Versandhandel automatisiert.

(Anbietertext): Zum Verkauf kommen unsere beiden Onlineshops im Gay-Erotik-Bereich inklusive aller Kundendaten, Newsletterempfänger, Domains, Marke, Social Media Kanäle, Shop- Plattformen (Shopsystem: Shopware) und Warenwirtschaftsystem (Plentymarkets).

Ferner existiert ein Lagerbestand im Wert von ca. 20.000€ netto, der mit verkauft werden soll.

Der tatsächliche Verkauf kann entweder als Asset-Verkauf unserer Firma oder als Verkauf der GmbH erfolgen. Ein Verkauf in Einzelteilen wird nicht angestrebt.

Die GmbH ist schuldenfrei, außer Verbindlichkeiten mit einer Schwester-Gesellschaft, welche beim Verkauf abgelöst würden. Außerdem können ggf. Verlustvorträge i.H.v. 30 bis 40 T€ genutzt werden. Rechtsfälle oder Ansprüche Dritter an die GmbH liegen nicht vor.

SHOP 1:

Gegründet im Jahr 2000 hat sich der Onlineshop in den vergangenen Jahren zu einer festen Größe im Markt des Erotik-Spielzeug für Männer entwickelt. Unser Shop ist mit der Gay Community eng verbunden, was durch Partnerschaften mit führenden Gay-Portalen und Werbeschaltungen in Gay Medien seinen Ausdruck findet.

Unser Shop ist bestens markteingeführt, verfügt über einen langjährigen Kundenkreis, ein verkaufsförderndes Netzwerk und über Lieferantenvereinbarungen mit sehr guten Großhandelsrabatten bei allen relevanten Lieferanten.

Über unseren Newsletter erreichen wir 19.832 Empfänger, weitere 2.000 über unser Facebook-Profil.

Der Umsatz bewegt sich seit vielen Jahren konstant im Bereich 150 – 170 T€.

SHOP 2:

Der zweite Gay Onlineshop wurde von uns im Jahr 2014 gegründet und erfährt seitdem eine jährliche Umsatz-Wachstumsrate von 50%. Im frischen und modernen „look and feel“ spricht unserer Onlineshop den schwulen Mann an und hebt sich vom üblichen Image gängiger Gay- Sexshops ab.

Die Marke des Onlineshops wurde 2014 als europaweite Schutzmarke eingetragen und steht mit zum Verkauf.

Mit einer umfangreichen Social Media Präsenz mit fast 14.000 Follower auf Instagram und 10.000 Fans auf Facebook ist der Shop besonders eng mit der Zielgruppe verknüpft und generiert durch diese Reichweite einen kontinuierlichen Umsatz. Die Reichweite der erreichten Personen bei einem durchschnittlichen Facebookpost liegt bei 20.000 User. Darüber hinaus erreichen wir über den Newsletter weitere 5.496 Empfänger.

Überblick (Stand 22.12.2017)

Kundendaten

SHOP 1: 23.195 Kundenstammdaten

SHOP 2: 6.457 Kundenstammdaten

Newsletteradressen

SHOP 1: 19.832 Newsletter-Empfänger

SHOP 2: 5.496 Newsletter-Empfänger

Social Media

SHOP 1: Facebook: 2.035 Fans

SHOP 2: Facebook: 10.019 Fans, Instagram 13.800 Follower

Trusted Shops



Sehr gut (4.63/5.00) bei 497 gesammelten Bewertungen

Netto-Umsatz Übersicht der letzten Jahre

Jahr Gesamtumsatz Netto Davon: SHOP 2 Davon: SHOP 1 Sonstige Shops: 2017 217.090 € 113.250 € 103.840 € 2016 246.762 € 67.962 € 166.817 € 11.983 € 2015 195.170 € 34.074 € 159.196 € 1.900 € 2014 166.192 € 7.668 € 158.824 € 2013 170.244 € 170.244 € 2012 154.890 € 154.890 €

Durchschnittlicher Warenkorbwert: ca. 51,00 €

Kontaktaufnahme und Anfragen an eros@shopanbieter.de werden automatisiert an den Verkäufer weitergeleitet.

Anmerkungen der Redaktion: Die Kontaktaufnahme kann formlos erfolgen, muss jedoch die kompletten Kontaktdaten und idealerweise eine kurze Unternehmensdarstellung (2-3 Sätze) enthalten. Auf diese Weise kann sich der Verkäufer von Ihrer Seriosität überzeugen.

Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um einen Anbietertext handelt. Wir konnten die Angaben weder überprüfen, noch ist die Veröffentlichung des Angebots auf shopanbieter.de als Empfehlung unsererseits zu verstehen.

Bildquelle: © bigstock.com/ Khakimullin