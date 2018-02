Presseschau KW3: Zalando wächst plangemäß, Tom Tailor setzt auf Spryker, About You erhöht Stammkapital um 100 Mio. Euro

Willkommen zum Wochenrückblick von shopanbieter.de! In der KW3 versetzte Rubin Ritter den Zalando-Aktionären einen ordentlichen Dämpfer, als er klarstellte, dass für den Berliner Modehändler auch 2018 das Wachstum, nicht die Profitabilität im Fokus steht. Spryker protzte mit einem ersten Großkunden, About You erhöhte sein Stammkapital und Amazon baut bei Hannover in aller Heimlichkeit ein großes Sortierzentrum. Außerdem sorgte der weltgrößte Marktplatz mit neuen Bewertungslöschungen mal wieder für hitzige Diskussionen unter den deutschen Amazon-Händlern.

Die Themen der Woche

Zalando hat seine Wachstumsziele 2017 erreicht: Der Umsatz stieg um bis zu 23,7 Prozent auf bis zu 4,5 Milliarden Euro. 2018 will das Berliner Unternehmern weiter auf starkes Wachstum setzen und dafür in das Thema Personalisierung investieren. Auch vom anstehenden Einstieg ins Kosmetikgeschäft verspricht sich Zalando eine Menge. Der Fokus auf Wachstum geht aber zu Lasten der Profitabilität. „Wir gehen nicht von einer steigenden Marge aus“, sagte Vorstandsmitglied Rubin Ritter. ->Internetworld

Die E-Commerce-Software Spryker hat im letzten Jahr eine Menge mediale Aufmerksamkeit bekommen – doch bisher mangelte es dem Neuling noch an aussagekräftigen Anwendungsbeispielen. Das ändert sich jetzt: Tom Tailor hat mithilfe von superReal auf Spryker relauncht.

About You hat das Stammkapital um 100 Millionen Euro erhöht, berichtet Exciting Commerce. Alle neu ausgegebenen Anteile gingen an Otto-Gesellschaften und nicht an neue Kapitalgeber. Zu den Hintergründen wollte die Otto-Tochter letzte Woche noch keine Angaben machen.

Home24 soll im Sommer dieses Jahres an die Börse gehen. Der Vorstand des Online-Möbelhändlers führt nach Informationen des manager magazin bereits Gespräche mit potenziellen Investoren und stellt das Unternehmen intern börsengerecht auf. Die Vorbereitungen sollen eine Erst-Emission ab Frühsommer möglich machen. ->Spiegel Online

Amazon baut einem Bericht der Hannoverschen Allgemeinen zufolge in Garbsen bei Hannover ein großes Sortierzentrum. Das 50 Millionen Euro schwere Bauprojekt auf einem 128.000 Quadratmeter großen Gelände ist Teil des neuen Logistikkonzepts. Offiziell äußern sich weder Amazon noch die örtliche Kommune dazu.

Die US-Handelsbehörde hat den chinesischen Marktplatz Taobao erneut auf die schwarze Liste der „notorious markets“ gesetzt, berichtet Onlinehändler-News. Als Grund gibt das USTR den nach wie vor hohen Anteil von markenrechtsverletzenden Produkten auf der Plattform an, welche besonders den amerikanischen Händlern sauer aufstoßen.

Die Diskussion der Woche

In den vergangenen Tagen waren die gelöschten Reviews von Amazon wieder Thema in vielen Communities. Es ist nicht das erste Mal, dass der Marktplatz seine ‚Lösch-Karte‘ zieht und abertausende Produkt-Bewertungen löscht. Ärgerlich für die Händler ist, dass sie diese zuvor mitunter teuer bezahlt haben. Wie lässt sich das Problem lösen? Mark Steier von Wortfilter meint: An echten Bewertungen von richtigen Kunden führt kein Weg vorbei.

Die Zahl der Woche

32 Millionen Mal wurde die Schnäppchen-App Wish laut Analysen von App Annie im vergangenen Jahr in den USA heruntergeladen. Damit war sie die am häufigsten heruntergeladene App des Jahres 2017. Amazon kam nur auf 29,2 Millionen Downloads. Amazon schlägt jetzt in den USA mit dem neuen Feature „$10 & Under“ zurück. ->Internetworld

Die Zukunft der Woche

Amazon nimmt das Versicherungsgeschäft ins Visier. Erst gab es entsprechende Stellenanzeigen, dann Gerüchte über die Beteiligung an einem indischen Versicherungs-StartUp. Zuletzt meldete Shai Winninger, Gründer des amerikanischen Online-Versicherers Lemonade, dass Amazon.com aktiv versuchen würde, seine Mitarbeiter abzuwerben. Das alles macht unter anderem Allianz-Chef Oliver Bäte „sehr große Sorgen“. Sollte es wohl auch. ->procontra online