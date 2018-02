BLOO:CON 2018: The Final Countdown

(Pressemitteilung) Emsdetten, 18. Januar 2018 – In weniger als einem Monat findet zum sechsten Mal in Folge der Online-Marketing-Strategietag, die BLOO:CON, am 7. Februar 2018 in Münster (Westf.) statt. Wenige Tickets gibt es nur noch bis zum 05. Februar 2018.

Die BLOO:CON ist keine klassische Konferenz, sondern ein Strategietag, an dem Online-Marketing-Themen, wie Suchmaschinenoptimierung (SEO), Suchmaschinenmarketing (SEA), Social Media und Co. vermittelt werden. Die Veranstaltung richtet sich explizit an Unternehmen und Agenturen, die einen verständlichen Überblick und Einstieg in die Online-Marketing-Welt suchen.

Das Programm läuft parallel in zwei Themenblöcken mit kompakten Vorträgen: Im ersten Saal werden die Bereiche Social Media, Corporate Content (mit Content-Marketing und Video Marketing), sowie SEO thematisiert. Zeitgleich werden im zweiten Saal die Themen Webanalyse (mit Google Analytics und dem Google Tag Manager), Conversion Optimierung, Suchmaschinenmarketing (SEA) und Online-Marketing für B2B-Unternehmen behandelt.

Am Tag zuvor finden vier praxisnahe Ganztagesseminare für Einsteiger statt: Facebook Ads, Google Analytics, Content-Marketing (AUSVERKAUFT) und Video Marketing für Unternehmen. Das anschließende Networking-Event bietet den Teilnehmenden und Speakern die Möglichkeit für einen gemeinsamen Wissens- und Erfahrungsaustausch.

Tickets für den Konferenztag, die Seminare und für das Networking-Event sind auf Xing-Events erhältlich. Die Seminare und das Networking-Event können während der Buchung des Konferenztickets zusätzlich kostenpflichtig ausgewählt werden.

Weitere Informationen gibt es auf www.bloocon.de.

